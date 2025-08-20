x close
Incendiu provocat de o țigară nestinsă: o persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital

de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   08:15
Sursa foto: Hepta

Un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri într-o locuință din Periam, județul Timiș, a provocat moartea unui bărbat și rănirea altor două persoane, care au fost transportate la spital. Cauza probabilă este o țigară nestinsă.

În jurul orei 00:40, pompierii din Timiș au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu într-o locuință din localitatea Periam.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o cameră a locuinței, iar intervenția a limitat extinderea focului.

Un bărbat a decedat, fiind găsit carbonizat, iar alte două persoane – un bărbat cu traumatism cranio-cerebral și o femeie cu atac de panică – au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările preliminare indică ca posibilă cauză a incendiului o țigară nestinsă lăsată în locuință.

(sursa: Mediafax)

