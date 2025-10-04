Incendiu cu victime într-un apartament din Arad, la etajul 9

Incendiul a izbucnit într-un bloc de pe Calea Aurel Vlaicu, bloc A7, la etajul nouă din cele zece ale clădirii.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad, la faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere, echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).



Pompierii au evacuat aproximativ 25 de persoane de la ultimele etaje ale blocului, iar din locuinţa afectată de foc a fost extrasă o femeie în stare de inconştienţă. Aceasta a fost transportată la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean.



Totodată, alte două femei au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate cu ambulanţele la spital. Una a suferit o intoxicaţie cu fum, iar cealaltă a făcut un atac de panică.



La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul balconul și unei încăperi dintr-un apartament situat la etajul 9 al unui bloc cu 10 etaje, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

„În acest moment, incendiul este lichidat, iar pompierii acționează pentru îndepărtarea efectelor negative, ventilarea casei scărilor și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului”, transmite ISU Arad.

