Pompierii militari continuă eforturile pentru stingerea incendiului din Delta Dunării, aflat în a opta zi

Eforturile pompierilor militari pentru stingerea incendiului izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, Delta Dunării, continuă neîntrerupt pentru a opta zi consecutivă. Incendiul afectează o suprafață de aproximativ 85 de hectare, din care circa 50 de hectare sunt fond forestier, iar restul reprezentat de vegetație uscată și lăstăriș.

Temperaturile ridicate, lipsa precipitațiilor și terenul dificil accesibil au creat un mediu complicat pentru intervenție. Accesul autospecialelor de stingere este limitat, iar echipele terestre se confruntă cu vegetația înaltă și resturi de arbori doborâți, ceea ce îngreunează localizarea și lichidarea focarelor.

Recunoașterea aeriană, realizată cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație, a permis identificarea zonelor afectate și coordonarea eficientă a intervenției pe teren. În misiune sunt angrenați peste 40 de pompieri, susținuți de două elicoptere Black Hawk și trei autospeciale de stingere.

Echipamentele folosite includ patru motopompe transportabile, două microbuze, două ambarcațiuni pentru accesul în zonele greu accesibile, dar și două autospeciale de primă intervenție și comandă, alături de un Punct Mobil de Comandă pentru coordonarea operațiunilor.

Sprijinul forțelor Ministerului Afacerilor Interne este asigurat și de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, care utilizează o ambarcațiune navală, precum și de Ocolul Silvic Tulcea, care contribuie cu un autoturism de teren și o ambarcațiune.

Transportul personalului și intervenția rapidă sunt facilitate de elicopterele Black Hawk, care numai în weekendul recent încheiat au efectuat peste 260 de aruncări cu Bambi Bucket, transportând peste 650 de tone de apă pentru stingerea incendiului.

Misiunea pompierilor rămâne în desfășurare, iar eforturile continuă pentru limitarea și lichidarea incendiului din Delta Dunării.

