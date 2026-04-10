Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu devastator în Timișoara

Incendiu devastator în Timișoara

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   09:37
Incendiu devastator în Timișoara
Sursa foto: Hepta/Pompierii, gata de intervenție

Un bărbat a murit vineri în urma unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada P. Ispirescu din Timișoara. Victima a fost scoasă inconștientă, cu arsuri la picioare.

Incendiul a izbucnit vineri la o locuință de pe strada P. Ispirescu din Timișoara. ISU Timiș a alertat imediat Detașamentul 1 Pompieri Timișoara. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări puternice de fum. Era afectată o singură încăpere, pe o suprafață de aproximativ 15 mp.

Un bărbat a fost scos din locuință în stare de inconștiență. Bărbatul prezenta arsuri la nivelul membrelor inferioare și a fost preluat de echipajele medicale. Ulterior, victima a fost declarată decedată.

Pompierii au stins incendiul și acționează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative. Cauza probabilă de izbucnire urmează să fie stabilită în urma cercetărilor.

(sursa: Mediafax)

