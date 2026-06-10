Obligație pentru toți proprietarii de apartamente. Amenzile pot ajunge la 9.000 de lei

Aceștia trebuie să contriibuie la fondul de rulment al asociației de proprietari, un mecanism financiar esențial pentru plata la timp a utilităților și serviciilor comune. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage sancțiuni mari, care ajung până la 9.000 de lei.

Potrivit legislației în vigoare, fondul de rulment nu reprezintă o contribuție facultativă, ci o obligație stabilită prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

De ce este necesar fondul de rulment?

Rolul acestui fond este de a asigura disponibilitățile financiare necesare pentru plata facturilor către furnizorii de utilități și prestatorii de servicii contractați de asociație.

În lipsa acestor sume, asociațiile riscă să înregistreze întârzieri la plată, să acumuleze penalități sau chiar să ajungă în situații de blocaj financiar.

„Fondul de rulment este obligatoriu și există pentru ca asociația să poată achita la timp obligațiile curente. Fără acest fond, asociația poate intra în incapacitate de plată”, explică avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind administrarea proprietăților.

Cum trebuie utilizați banii

Legea stabilește clar că fondul de rulment poate fi folosit exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor curente ale asociației. Sumele nu pot fi direcționate către lucrări de reparații, investiții sau alte proiecte realizate la nivelul imobilului.

De asemenea, contribuțiile proprietarilor trebuie depuse în contul asociației de proprietari și evidențiate distinct în documentele contabile. Pentru fiecare sumă încasată, administratorul are obligația de a elibera o chitanță separată.

Specialiștii subliniază că respectarea acestor reguli este esențială pentru transparența administrării fondurilor și pentru evitarea disputelor dintre proprietari și conducerea asociației.

Ce se întâmplă cu banii la vânzarea apartamentului?

Una dintre cele mai frecvente întrebări vizează recuperarea sumelor achitate la fondul de rulment.

Potrivit legislației, proprietarul își poate recupera contribuția la momentul vânzării apartamentului, cu excepția situațiilor în care vânzătorul și cumpărătorul convin altfel, iar noul proprietar preia fondul existent.

În același timp, proprietarii care refuză să contribuie la constituirea fondului trebuie să știe că asociația poate recupera restanțele inclusiv prin intermediul instanței de judecată. În anumite condiții, pot fi aplicate și penalități de întârziere pentru sumele neachitate.

Amenzi uriașe

Legea prevede amenzi atât pentru neconstituirea fondului de rulment, cât și pentru utilizarea necorespunzătoare a acestuia.

Astfel, asociațiile care nu constituie fondul de rulment riscă sancțiuni cuprinse între 2.500 și 5.000 de lei.

În schimb, folosirea banilor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege este considerată o abatere mai gravă și poate fi sancționată cu amenzi între 4.000 și 9.000 de lei, potrivit stiripesurse.ro.

Specialiștii în administrarea proprietăților recomandă proprietarilor să urmărească modul în care sunt gestionate fondurile asociației și să solicite periodic informații privind situația financiară a blocului pentru a evita eventuale probleme juridice sau financiare.