Trei familii de români, victime ale revoltelor din Belfast. Casele lor au fost devastate. MAE: „Vor să revină în România cât mai repede”

Români obligați să fugă din Belfast după violențele anti-imigranți. Case vandalizate, familii evacuate și apel urgent al MAE

Trei familii de cetățeni români au fost nevoite să își părăsească locuințele după ce acestea au fost vandalizate în timpul violențelor anti-imigranți care au izbucnit în Belfast, Irlanda de Nord. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că persoanele afectate sunt în siguranță, însă și-au exprimat dorința de a reveni în România cât mai curând posibil.

Autoritățile române monitorizează permanent situația prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh și mențin legătura atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității românești din regiune.

Valul de violențe a izbucnit după arestarea unui cetățean sudanez în vârstă de 30 de ani, suspectat că a comis un atac cu cuțitul asupra unui localnic. Incidentul a alimentat tensiuni puternice, iar protestele organizate în mai multe zone ale orașului au degenerat rapid în revolte de amploare.

MAE: Românii afectați sunt în siguranță, dar vor să se întoarcă acasă

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că reprezentanții oficiului consular român sunt în contact direct cu cele trei familii ale căror locuințe au fost distruse sau vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie.

Potrivit instituției, până în acest moment nu au fost raportate victime de cetățenie română.

„În contextul evenimentelor violente petrecute recent în Belfast, Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de aceste incidente și pentru acordarea asistenței consulare, conform competențelor.”

De asemenea, Consulatul General al României la Edinburgh a primit o solicitare pentru emiterea unui titlu de călătorie pentru un minor român. Cererea a fost formulată de unul dintre părinți, familia dorind să revină în România ca urmare a climatului de nesiguranță creat de recentele incidente.

Locuințe incendiate și mașini distruse în timpul revoltelor

Noaptea de marți spre miercuri a fost una dintre cele mai tensionate din ultimii ani pentru Belfast. Grupuri de protestatari, mulți dintre ei cu fețele acoperite, au atacat polițiști, au incendiat locuințe și au distrus vehicule.

Mai multe familii au fost evacuate de urgență după ce casele lor au fost atacate de indivizi care scandau sloganuri împotriva imigranților. O locuință din estul orașului a fost complet distrusă de flăcări, iar o familie ucraineană refugiată din calea războiului a fost obligată să fugă împreună cu animalul de companie după ce atacatorii au incendiat ușa de la intrare.

În timpul revoltelor au fost incendiate mai multe automobile, iar un autobuz Glider a fost deturnat și apoi incendiat pe una dintre principalele artere ale orașului. Pompierii au intervenit la nu mai puțin de 62 de incidente într-o singură noapte.

Premierul britanic condamnă violențele

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a condamnat ferm incidentele și a transmis că atacurile sunt „șocante și complet inacceptabile”.

„Nu există nicio justificare pentru violențele și tulburările pe care le-am văzut amenințând comunitățile noastre și nici pentru cei care le-au încurajat, online sau în altă parte”, a declarat liderul britanic.

Acesta a subliniat că anumite persoane au fost vizate exclusiv din cauza originii lor și a avertizat că cei implicați vor răspunde în fața legii.

„Prioritatea trebuie să fie apelul la calm, iar acesta este îndemnul pe care îl adresez acum. Trebuie să lăsăm poliția să își facă treaba”, a adăugat Starmer.

Poliția a salvat inclusiv un bebeluș de două luni

Șeful poliției din Irlanda de Nord, Jon Boutcher, a dezvăluit că forțele de ordine au intervenit pentru evacuarea mai multor familii prinse în mijlocul atacurilor.

Printre persoanele salvate s-a aflat și un bebeluș în vârstă de doar două luni.

„Noaptea trecută am salvat foarte multe familii”, a declarat acesta.

„Am evacuat familii întregi – inclusiv un bebeluș de numai două luni – din locuințele lor pentru a le duce în siguranță, transportându-le la secțiile de poliție. Și, apropo, nu era vorba doar despre familii din comunități ale minorităților etnice; erau familii din diverse comunități care au fost prinse în mijlocul acestui comportament abject de aseară. Nu există absolut nicio scuză pentru așa ceva”, a adăugat el.

Autoritățile române emit recomandări pentru cetățenii aflați în Irlanda de Nord

În contextul escaladării tensiunilor, Ambasada României în Regatul Unit, Consulatul General al României la Edinburgh și consulul onorific al României în Irlanda de Nord au anunțat că urmăresc îndeaproape situația.

Diplomații români recomandă cetățenilor să evite zonele în care au loc demonstrații și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Totodată, persoanele care se confruntă cu situații de urgență pot solicita sprijin la numărul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Un nou episod care readuce în atenție atacurile asupra românilor

Violențele din Belfast readuc în atenție incidente similare petrecute în ultimii ani în Irlanda de Nord, când comunitățile de români au fost ținta unor acte de intimidare și agresiuni cu caracter xenofob.

Liderii politici locali avertizează că actualele revolte demonstrează cât de rapid se poate transforma nemulțumirea socială în atacuri împotriva unor familii nevinovate. În multe cazuri, victimele nu aveau nicio legătură cu incidentul care a declanșat protestele, însă au devenit ținte doar din cauza naționalității sau a originii lor.

Agerpres

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