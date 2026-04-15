Incendiu devastator în Sibiu: 20 de persoane salvate din flăcări, trei victime sunt în stare gravă

de Redacția Jurnalul    |    15 Apr 2026   •   15:30
Sursa foto: Incendiu devastator în Sibiu: Zeci de evacuați și răniți

Peste 20 de persoane au fost evacuate, miercuri, în urma unui incendiu care a izbucnit într-un bloc de garsoniere din Sibiu, trei victime fiind duse la spital cu arsuri ale căilor respiratorii.

Pompierii sibieni au intervenit pe strada Vasile Aron din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un bloc.

Incendiul se manifesta la o garsonieră situată la etajul 4 al unui bloc de locuințe cu 4 etaje și mansardă.

Din bloc au fost evacuate 26 de persoane.

Echipajele medicale au acordat îngrijiri medicale pentru trei persoane: trei femei în vârstă de aproximativ 35, 49 și respectiv 49 de ani care a suferit arsuri ale căilor aeriene au fost preluate de către echipajele medicale și transportate la spital, conștiente.

Alte trei persoane care au suferit atacuri de panică au fost asistate medical însă au refuzat să fie duse la spital.

(sursa: Mediafax)

