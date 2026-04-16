Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu în subsolul unui bloc din Constanța

Incendiu în subsolul unui bloc din Constanța

de Redacția Jurnalul    |    16 Apr 2026   •   07:25
Incendiu în subsolul unui bloc din Constanța
Sursa foto: Hepta/Zece adulți, șapte bărbați și trei femei, s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții de miercuri spre joi într-un bloc de locuințe din municipiul Constanța, după ce deșeuri menajere au luat foc în subsolul imobilului.

Fumul degajat s-a propagat rapid pe casa scării, determinând mai mulți locatari să iasă din clădire.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, echipajele de intervenție au acționat pentru stingerea focului, precum și pentru ventilarea spațiilor afectate de fum. Zece adulți, șapte bărbați și trei femei, s-au autoevacuat din bloc înainte sau în timpul intervenției pompierilor.

Reprezentanții ISU precizează că nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, nefiind raportate cazuri de intoxicație cu fum. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 03:31, fără a fi întâmpinate dificultăți în timpul operațiunii.

În urma evenimentului, au ars deșeuri menajere pe o suprafață de aproximativ trei metri pătrați, fără a fi afectate structura de rezistență a clădirii sau alte apartamente. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

(sursa: Mediafax)

