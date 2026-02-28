Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Bacău. Focul a cuprins acoperișul

La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, potrivit ISU Bacău.

În sprijin acționează și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul clădirii.

În prezent, focul este localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea acestuia.

Intervenția este în desfășurare.

