Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Bacău. Focul a cuprins acoperișul

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   17:20
Sursa foto: ISU Bacău/ Focul a cuprins acoperișul pe 500 de metri pătrați

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la restaurantul unei pensiuni din orașul Slănic-Moldova, județul Bacău. Flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și comandă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, potrivit ISU Bacău.

În sprijin acționează și o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul clădirii.

În prezent, focul este localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea acestuia.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

