Ilie Bolojan, despre conflictul izbucnit în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă

'Am încheiat acum câteva minute o discuție cu doamna ministru (de Externe - n.r.) Țoiu. Toate structurile noastre sunt în alertă, pentru că, așa cum știți, mai multe țări și-au închis spațiile aeriene, ceea ce înseamnă că zborurile spre aceste țări nu vor mai avea loc. De asemenea, zborurile din aceste țări vor fi oprite o perioadă de timp și, prin ambasadele noastre, vom ține legătura cu cetățenii români care sunt în aceste țări, încercând pe de o parte să fie informați vizavi de ce se întâmplă și să găsim soluții pentru ca, în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile, să asigurăm transportul acestora spre casă sau spre țările unde doresc să ajungă', a spus Bolojan în cadrul unei conferințe de presă susținute la Consiliul Județean Giurgiu.



Întrebat despre situația angajaților ambasadelor, prim-ministrul a spus că aceștia 'sunt în bună regulă, la posturi' și le-a mulțumit că își fac datoria.



'Angajații ambasadelor noastre sunt în bună regulă, sunt la posturi, asta este datoria lor și trebuie să rămână pe poziții, în așa fel încât să îi susțină pe cetățenii noștri sau să reprezinte țara noastră în aceste țări, chiar și în această situație dificilă. Le mulțumesc pentru acest lucru', a afirmat Bolojan.



Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la semnarea contractului pentru 'Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu'.

AGERPRES