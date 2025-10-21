 Incendiu la o școala gimnazială din Timiș

„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Potrivit ISU Timiș , la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de stingere și au fost alertate Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled.
De asemenea, la fața locului a ajuns o ambulanțăTimiș\timiș SAJ.
Din primele informatii, incendiul se manifestă la acoperișul clădirii de învățământ cu pericol de propagare la o locuință învecinată.
Intervenția este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)
