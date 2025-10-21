 Incendiu la o școala gimnazială din Timiș

Potrivit ISU Timiș , la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de stingere și au fost alertate Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Lovrin și Biled.

De asemenea, la fața locului a ajuns o ambulanțăTimiș\timiș SAJ.

Din primele informatii, incendiul se manifestă la acoperișul clădirii de învățământ cu pericol de propagare la o locuință învecinată.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)