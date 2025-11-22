Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum

Potrivit ISU Constanța, incendiul s-a produs pe str. Cumpenei, din Constanța, la fabrica Munca și Arta.

Intervin mai multe echipaje ale ISU Constanța. Incendiul este localizat.

Ard opt garaje, spații depozitare și două autoturisme.

Suprafața totală afectată este de aproximativ 250 mp.

Din interior, pompierii au scos și opt butelii cu oxigen.

La ora transmiterii știrii se lucrează pentru decopertare și verificarea unor eventuale focare ascunse.

(sursa: Mediafax)