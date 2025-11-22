x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum

Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   21:23
Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum
Sursa foto: ISU Constanta

Un incendiu uriaș s-a produs sâmbătă seara la Constanța. Opt garaje folosite ca spații de depozitare, precum și două mașini s-au făcut scrum.

Potrivit ISU Constanța, incendiul s-a produs pe str. Cumpenei, din Constanța, la fabrica Munca și Arta.

Intervin mai multe echipaje ale ISU Constanța. Incendiul este localizat.

Ard opt garaje, spații depozitare și două autoturisme.

Suprafața totală afectată este de aproximativ 250 mp.

Din interior, pompierii au scos și opt butelii cu oxigen.

La ora transmiterii știrii se lucrează pentru decopertare și verificarea unor eventuale focare ascunse.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu Constanța fabrica Munca și Arta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri