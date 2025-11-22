Incendiu cu degajări mari de fum la un apartament din sectorul 5, București

Update Din cele 6 persoane transportate la spital, una este intubată, 4 au fost expuse la fum, iar cea de-a șasea prezenta arsuri la un membru inferior.
UPDATE: În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului cu propagare și pe fațada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia și ventilarea spațiilor.
Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.
Potrivit ISU București-Ilfov, se înregistrează degajări importante de fum atât în apartament, cât și pe scara blocului.
Pentru protecția locatarilor, au fost constituite echipe de căutare-salvare, care verifică fiecare nivel și evacuază persoanele surprinse.
Salvatorii intervin cu 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, 6 ambulanțe SMURD.
Misiunea este în derulare.
(sursa: Mediafax)