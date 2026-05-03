Incendiu devastator pe Valea Timișului: flăcările au cuprins pădurea din Ilova, intervenție dificilă cu elicopter. Misiunea reluată duminică dimineața

Incendiu puternic la Ilova: peste 60 de hectare afectate, intervenție aeriană cu zeci de tone de apă

Un incendiu de amploare izbucnit în zona localității Ilova, comuna Slatina-Timiș, din județul Caraș-Severin, continuă să pună probleme serioase autorităților. Flăcările, care au pornit de la vegetația uscată, s-au extins rapid către o pășune împădurită, afectând zeci de hectare și necesitând o intervenție complexă, atât terestră, cât și aeriană.

Intervenție dificilă cu zeci de pompieri pe teren accidentat

Incendiul a fost semnalat inițial vineri, 1 mai, când un echipaj al Detașamentului de Pompieri Caransebeș a intervenit pentru limitarea focarelor. Odată cu lăsarea întunericului, intervenția a fost suspendată temporar, echipele retrăgându-se în siguranță.

Operațiunile au fost reluate în dimineața următoare, cu forțe suplimentare. Peste 45 de pompieri militari din Caransebeș, Reșița și Oravița au fost mobilizați pentru a lupta cu incendiul care se manifesta pe un teren extrem de dificil.

„În această dimineață, intervenția a fost reluată și suplimentată, la fața locului fiind mobilizați peste 45 de pompieri militari din cadrul subunităților Caransebeș, Reșița și Oravița. (...) În sprijinul acestora acționează și 3-4 cetățeni. (...) Pentru eficientizarea intervenției, este așteptată și sosirea unui elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotat cu sistem Bambi Bucket”, se arată în comunicatul ISU.

Pompierii au folosit echipamente specifice pentru stingerea incendiilor de vegetație, precum suflante, vermorele, pliciuri și drujbe, încercând să limiteze extinderea focului într-o zonă greu accesibilă.

Elicopterul MAI, sprijin crucial din aer

Pentru a sprijini eforturile de la sol, autoritățile au solicitat intervenția unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI. Aparatul de zbor a acționat asupra focarelor active, efectuând 24 de aruncări de apă cu ajutorul sistemului Bambi Bucket.

În total, au fost utilizate aproximativ 60 de tone de apă pentru a reduce intensitatea incendiului și a preveni extinderea acestuia în zonele forestiere din apropiere.

Sprijinul aerian a fost esențial în condițiile în care terenul accidentat a îngreunat accesul echipajelor terestre, iar focarele multiple au necesitat o intervenție rapidă și coordonată.

Suprafața afectată a crescut alarmant

Inițial, autoritățile estimau că incendiul a afectat aproximativ 20 de hectare. Ulterior, însă, evaluările au arătat o extindere mult mai mare a suprafeței afectate.

Potrivit celor mai recente date furnizate de ISU Caraș-Severin, incendiul se manifestă în continuare pe mai multe focare, iar suprafața totală afectată a ajuns la aproximativ 60 de hectare.

Această evoluție rapidă subliniază riscul ridicat al incendiilor de vegetație în condiții de secetă și temperaturi ridicate, mai ales în zonele împădurite.

Misiunea reluată după fiecare noapte

Pe parcursul intervenției, pompierii au fost nevoiți să își adapteze strategia în funcție de condițiile din teren și de vizibilitate. După fiecare zi de luptă cu flăcările, echipajele s-au retras pe timpul nopții, din motive de siguranță.

„Echipajele terestre și aeriene și-au încheiat, sâmbătă, misiunile de stingere a incendiului de vegetație izbucnit în zona localității Ilova, retrăgându-se în cursul nopții, misiunile de intervenție urmând să fie reluate duminică dimineață, când va fi realizată o reevaluare a focarelor existente”, au transmis reprezentanții ISU.

Această strategie permite o intervenție mai eficientă pe timp de zi, când condițiile de vizibilitate sunt mai bune, iar riscurile pentru salvatori sunt reduse.