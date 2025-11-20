Incendiu violent într-un depozit de mase plastice și cauciucuri

ISU Giurgiu anunță că incendiul violent a izbucnit într-un depozit de mase plastice și cauciucuri provenite din dezmembrări din localitatea Herăști.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Stației Colibași și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov, cu șapte autospeciale.

Aceștia au constatat că „incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 mp, existând riscul de propagare la imobilele din proximitate”.

Pompierii au acționat pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Preventiv, din locuințele învecinate s-au evacuat șapte persoane.

ISU mai transmite că incendiul a fost localizat și că forțele de intervenție acționează pentru lichidarea ultimelor focare.

(sursa: Mediafax)