de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   08:53
Incendiu violent într-un depozit de mase plastice și cauciucuri
Sursa foto: Hepta

Un incendiu violent a izbucnit joi dimineață într-un depozit de mase plastice și cauciucuri din județul Giurgiu. Locuințele din vecinătate au fost evacuate. Șapte autospeciale ale pompierilor au fost trimise la fața locului.

ISU Giurgiu anunță că incendiul violent a izbucnit într-un depozit de mase plastice și cauciucuri provenite din dezmembrări din localitatea Herăști.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Stației Colibași și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București–Ilfov, cu șapte autospeciale.

Aceștia au constatat că „incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 100 mp, existând riscul de propagare la imobilele din proximitate”.

Pompierii au acționat pentru limitarea extinderii flăcărilor.

Preventiv, din locuințele învecinate s-au evacuat șapte persoane.

ISU mai transmite că incendiul a fost localizat și că forțele de intervenție acționează pentru lichidarea ultimelor focare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu pompieri giurgiu
