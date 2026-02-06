Incendiu violent într-un apartament în Năvodari. O persoană a murit

UPDATE: Au fost evacuați 26 de adulți si 4 copii. De asemenea, au ieșit singuri din bloc alți 14 adulți.

În prezent, echipajele de prim-ajutor evaluează trei femei si un copil.

Pmpierii au localizat incendiul.

Știre inițială: Potrivit ISU Constanța, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Năvodari, pe strada Cabanei, la o locuință situată la etajul al treilea.

Din primele informații, incendiul se manifesta violent.

Persoanele de pe scară sunt evacuate în aceste momente.

Mai multe autospeciale sunt la fața locului.

Din primele informații, o persoană a fost găsită decedată în apartament.

