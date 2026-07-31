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Jurnalul Auto Semnal de alarmă: Cine vrea taxe mai mari pentru chinezi

Semnal de alarmă: Cine vrea taxe mai mari pentru chinezi

de Cătălin F. Vărzaru Publicat la 31 Iul 2026 08:20 Modificat la 31 Iul 2026 08:20
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Semnal de alarmă: Cine vrea taxe mai mari pentru chinezi
Subiectul apare pe agenda europeană după ce Bruxelles-ul a impus anterior taxe suplimentare pentru vehiculele electrice fabricate în China

Directorul executiv al grupului Volkswagen, Oliver Blume, solicită Uniunii Europene să introducă de urgență taxe de import mai mari pentru automobilele plug-in hibride produse în China.

Oficialul german susține că actualele măsuri comerciale vizează în principal mașinile electrice, în timp ce hibridele plug-in au devenit o alternativă prin care constructorii chinezi își extind rapid prezența pe piața europeană.

Potrivit acestuia, diferențele de tratament fiscal și comercial creează un avantaj competitiv pentru producătorii din China, într-un context în care industria auto europeană se confruntă cu presiuni tot mai mari. Curios este că Oliver Blume a fost primul şef de companie auto care a invitat producătorii chinezi să producă maşinile lor în fabricile VW, alături de modelele VW, pentru a împărţi costurile, și asta se întâmpla cu doar câteva luni în urmă.

Subiectul apare pe agenda europeană după ce Bruxelles-ul a impus anterior taxe suplimentare pentru vehiculele electrice fabricate în China, iar autoritățile analizează posibilitatea extinderii măsurilor și asupra modelelor plug-in hibride. Decizia ar putea influența concurența din piață, strategiile de investiții ale constructorilor auto și prețurile viitoare ale acestor modele în Europa.

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Subiecte în articol: Volkswagen taxe china masini electrice
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