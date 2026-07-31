Semnal de alarmă: Cine vrea taxe mai mari pentru chinezi

Oficialul german susține că actualele măsuri comerciale vizează în principal mașinile electrice, în timp ce hibridele plug-in au devenit o alternativă prin care constructorii chinezi își extind rapid prezența pe piața europeană.

Potrivit acestuia, diferențele de tratament fiscal și comercial creează un avantaj competitiv pentru producătorii din China, într-un context în care industria auto europeană se confruntă cu presiuni tot mai mari. Curios este că Oliver Blume a fost primul şef de companie auto care a invitat producătorii chinezi să producă maşinile lor în fabricile VW, alături de modelele VW, pentru a împărţi costurile, și asta se întâmpla cu doar câteva luni în urmă.

Subiectul apare pe agenda europeană după ce Bruxelles-ul a impus anterior taxe suplimentare pentru vehiculele electrice fabricate în China, iar autoritățile analizează posibilitatea extinderii măsurilor și asupra modelelor plug-in hibride. Decizia ar putea influența concurența din piață, strategiile de investiții ale constructorilor auto și prețurile viitoare ale acestor modele în Europa.

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