Incendiu violent din cauza unei țigări: un bărbat a murit

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o casă din localitatea Valea Lupului, pe strada Bisericii nr. 37.

ISU Iași a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului care se manifesta violent, cu degajări mari de fum. Flăcările au distrus materialele combustibile din componența acoperișului pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, diverse aparate electrocasnice și aproximativ 300 de kilograme de materiale textile.

Din păcate, în urma incendiului a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, carbonizat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul neglijent în interiorul locuinței, cel mai probabil înainte ca victima să adoarmă.

