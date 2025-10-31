Incendiu violent din cauza unei țigări: un bărbat a murit

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   08:08
Sursa foto: Hepta

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit, în noaptea de joi spre vineri, după ce locuința sa din Valea Lupului, județul Iași, a luat foc, cel mai probabil de la o țigării uitate aprinse.

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o casă din localitatea Valea Lupului, pe strada Bisericii nr. 37.

ISU Iași a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului care se manifesta violent, cu degajări mari de fum. Flăcările au distrus materialele combustibile din componența acoperișului pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, diverse aparate electrocasnice și aproximativ 300 de kilograme de materiale textile.

Din păcate, în urma incendiului a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, carbonizat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost fumatul neglijent în interiorul locuinței, cel mai probabil înainte ca victima să adoarmă.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu mort iasi
