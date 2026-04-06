Brașovul spune STOP jocurilor de noroc: Fără săli de pariere la mai puțin de 300 de metri de școli!

Potrivit anunțului publicat luni de Primăria Brașov, în municipiul de la poalele Tâmpei sălile de jocuri de noroc nu vor mai putea funcționa la parterul blocurilor, ci doar în incinta hotelurilor de patru sau cinci stele și a mall-urilor. Excepție fac agențiile loto și cele de pariuri sportive, reglementate separat.

„Sunt interzise în apropierea școlilor, grădinițelor, universităților, instituțiilor de cultură, sănătate sau cult religios, precum și în interiorul acestora”, au precizat reprezentanții primăriei. Sălile de jocuri de noroc nu vor putea fi amplasate la mai puțin de 200 de metri față de aceste obiective.

Proiectul noului regulament pune în discuție și taxe anuale diferențiate pentru firmele care exploatează jocurile de noroc. Astfel, agențiile loto și cele de pariuri sportive ar urma să plătească cel puțin 25.000 de lei pe an către bugetul local, în timp ce pentru alte tipuri de jocuri de noroc taxa minimă propusă este de 250.000 de lei pe an.

Potrivit primăriei, până la 50% din sumele colectate la bugetul local ar putea fi direcționate către programe de prevenire și tratare a acestei dependențe, dar și către activități sportive.

Proiectul este în dezbatere publică până la data de 17 aprilie, timp în care brașovenii pot trimite și alte propuneri autorităților locale legate de organizarea și funcționarea sălilor de jocuri de noroc în orașul lor.

