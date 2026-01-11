Intervenție de deszăpezire la care au fost peste 200 de vehicule și peste 700 de tone de material

„În intervalul 17:00 (10.01.2026) – 06:00 (11.01.2026), echipele DRDP Craiova au acționat permanent pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță”, transmite DRDP Craiova, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Pentru acțiune au fost mobilizate 201 autoutilaje pentru a acționa pe drumurile din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt, precum și pe DEx12. În total, au fost împrăștiate 767 de tone de material antiderapant (sare) pentru prevenirea formării gheții și asigurarea siguranței circulației.

„Situația pe secții:

• SDN Craiova – 60 autoutilaje | 323 t sare

• SDN Drobeta Turnu Severin – 13 autoutilaje | 14 t sare

• SDN Orșova – 5 autoutilaje | 6 t sare

• SDN Târgu Jiu – 29 autoutilaje | 60 t sare

• SDN Vâlcea – 26 autoutilaje | 100 t sare

• SDN Slatina – 27 autoutilaje | 227 t sare

• Secția Autostrăzi – 41 autoutilaje | 37 t sare”, se arată în postare de pe rețelele de socializare.

În urma intervențiilor, carosabilul se prezintă curat și umed. „Drumarii rămân în permanență pe teren și intervin ori de câte ori situația o impune. Circulați prudent și adaptați viteza la condițiile de drum!”, se arată în încheierea mesajului.

(sursa: Mediafax)