Jurnalul.ro Ştiri Locale Inundații pe Valea Oltului: Apa depășește 30 de centimetri pe carosabil

Inundații pe Valea Oltului: Apa depășește 30 de centimetri pe carosabil

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   10:10
Inundații pe Valea Oltului: Apa depășește 30 de centimetri pe carosabil

Pompierii vâlceni au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Valea Oltului, în zona localității Câineni, unde s-a inundat drumul din cauza ploii.

Potrivit ISU Vâlcea, a fost inundație pe DN7 și în curtea unui operator economic, în localitatea Câineni, punct Balta Verde.

Pompierii au fost solicitați în jurul orei 23:28 pentru evacuarea apei de pe carosabil.

S-au deplasat, progresiv, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi, cu 4 autospeciale de intervenție, 3 motopompe remorcabile și 4 motopompe transportabile.

Carosabilul a fost inundat pe o suprafaţă de aproximativ 70 de mp, adâcimea apei fiind de 30-40 de cm.

A fost inundată o singură bandă.

În curtea operatorului economic inundația a fost pe o suprafață de circa 100 de mp.

După aproximativ 3 ore de intervenție, apa a fost evacuată.

Nu au fost înregistrate victime.

Subiecte în articol: inundatii valea oltului valcea
