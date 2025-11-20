ÎPS Teodosie a primit cadou un automobil de lux de la preoții din Constanța

În iulie 2024, Protoieria 1 Constanța a încheiat un contract de leasing pentru un Mercedes-Benz S 580 e 4Matic L, Hybrid, fabricat în 2023, cu o rată lunară de circa 3.000 de euro pe o perioadă de 45 de luni. Deși achiziția a fost oficializată în vară, mașina a fost folosită de Teodosie încă din februarie 2024, fiind văzută în mai multe situații publice, inclusiv la Tribunalul Constanța.

Protopopul Protoieriei 1, preotul Ovidiu Mihai Frățilă, nu a oferit detalii despre motivațiile acestei investiții, dar surse apropiate susțin că mașina este destinată exclusiv arhiepiscopului, relatează dobrogealive.ro.

Contracte cu firme dubioase pentru mașini de lux

A doua mașină de lux, un Mercedes din 2019, a fost cumpărată de Arhiepiscopia Tomisului, în valoare de 15.000 de euro, cu termen de plată până în septembrie 2025.

Contractele pentru aceste automobile au fost semnate cu firme din județul Suceava, inclusiv cu Operational Autoleasing SRL, deținută de un om de afaceri cu legături în construcții și contracte publice, precum și cu SC Euroluc Trans SRL, societate patronată de o persoană cu legături în mediul bisericesc.

ÎPS Teodisie consderă luxul un păcat

Achizițiile au stârnit critici, având în vedere declarațiile anterioare ale lui Teodosie despre evitare luxului, pe care îl caracteriza drept un păcat. În plus, una dintre mașini a fost implicată într-un accident rutier în zona Ion Corvin.

Şi eu merg cu maşini de lux, dar nu sunt ale mele. Se oferă, că eu nu am maşină. E bine ca preoţii să fie atenţi să nu exceleze în lux pentru că luxul nu este o virtute. Luxul de multe ori este un păcat”, spunea IPS Teodosie în 2021, la Radio Dobrogea.

Contextul este complicat și de controversele legate de situația arhiepiscopului în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv sancțiuni și restricții privind activitatea sa liturgică.