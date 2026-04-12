Trei tineri, salvați de jandarmi după ce aplicația i-a dus pe un drum plin cu noroi

Potrivit Jandarmeriei Buzău, o femeie a solicitat duminică la prânz sprijin, prin apel la 112, după ce, în timp ce se deplasa împreună cu soțul său cu mașina către Muntele de Sare din Mânzălești, județul Buzău, aplicația de navigare i-a direcționat pe un drum neasfaltat, între localitățile Chiliile și Mânzălești.

Cei doi au rămas cu mașina împotmoliți în noroi.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Berca.

Aceștia au constatat că persoanele nu aveau nevoie de îngrijiri medicale, însă, pentru siguranța acestora, s-a luat decizia preluării și transportării lor la o rudă care locuiește într-o localitate apropiată.

Din cauza terenului noroios, mașina a rămas la fața locului, urmând să se revină în zonă cu un utilaj pentru deblocarea acestuia.

„Pe această cale, vă recomandăm ca înainte de a pleca la drum să stabiliți traseul pe care doriți să îl parcurgeți și să vă informați cu privire la starea acestuia. Asigurați-vă că autoturismul dumneavoastră este potrivit pentru traseul ales și echipat corespunzător”, transmite IJJ Buzău.

