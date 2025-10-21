O mașină a lovit un branșament de gaz. 20 de persoane evacuate dintr-o firmă

Potrivit ISU Argeș, în comuna Bascov, o mașină a lovit un branșament de gaz în urma manevrei de mers cu spatele.

În urma măsurătorilor făcute de personalul echipajului CBRN s-au identificat scurgeri minore de gaz, care nu ar reprezenta un pericol pentru populație.

Incidentul s-a produs în apropierea unei firme, din incinta căreia, preventiv, s-au evacuat pe cont propriu aproximativ 20 de persoane.

Totodată, pompierii au stabilit un perimetru de siguranță, sens în care, până la remedierea avariei, circulația în zonă a fost blocată.

La fața locului a ajuns și un echipaj al distribuitorului de gaz.

(sursa: Mediafax)