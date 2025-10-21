x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale O mașină a lovit un branșament de gaz. 20 de persoane evacuate dintr-o firmă

O mașină a lovit un branșament de gaz. 20 de persoane evacuate dintr-o firmă

de Redacția Jurnalul    |    21 Oct 2025   •   11:43
O mașină a lovit un branșament de gaz. 20 de persoane evacuate dintr-o firmă
Sursa foto: Hepta

O mașină a lovit marți un btanșament de gaz din localitatea Bascov, județul Argeș. 20 de persoane care se aflau în incinta unei firme din apropiere au fost evacuate.

Potrivit ISU Argeș, în comuna Bascov, o mașină a lovit un branșament de gaz în urma manevrei de mers cu spatele.

În urma măsurătorilor făcute de personalul echipajului CBRN s-au identificat scurgeri minore de gaz, care nu ar reprezenta un pericol pentru populație.

Incidentul s-a produs în apropierea unei firme, din incinta căreia, preventiv, s-au evacuat pe cont propriu aproximativ 20 de persoane.

Totodată, pompierii au stabilit un perimetru de siguranță, sens în care, până la remedierea avariei, circulația în zonă a fost blocată.

La fața locului a ajuns și un echipaj al distribuitorului de gaz.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: evacuare bransament gaz pompieri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri