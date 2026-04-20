O mașină s-a răsturnat pe DN1, în zona accesului către Aeroportul Otopeni

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe breteaua de acces către aeroport, în Otopeni, județul Ilfov.

Autoturismul răsturnat blochează una dintre cele două benzi de circulație, ceea ce duce la formarea de coloane de mașini în zonă.

Autoritățile au precizat că, în urma incidentului, nu au fost identificate persoane rănite care să necesite îngrijiri medicale.

Polițiștii estimează că circulația va fi reluată în condiții normale după ora 07:30, după eliberarea carosabilului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să ia în calcul întârzieri, mai ales cei care se deplasează către aeroport.

