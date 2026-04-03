Un medic din Oradea a murit fulgerător. Apeluri disperate pentru donare de sânge. Avea doar 51 de ani

Dr. ortoped Călin Magheru fusese internat de urgență cu o zi înainte, în stare gravă.

Stop cardiorespirator

Potrivit reprezentanților Spitalului Județean din Oradea, medicul a fost adus miercuri dimineață la Unitatea de Primiri Urgențe în stop cardiorespirator. Ulterior, acesta a fost internat în secția de Terapie Intensivă, unde a fost supus unor manevre complexe de resuscitare și susținere a funcțiilor vitale, inclusiv prin utilizarea unui sistem ECMO.

„„S-a făcut tot posibilul pentru a-l salva. A suferit un infarct miocardic acut, ieri dimineață a fost adus la Urgențe în stop cardiorespirator, în stare de inconștiență. A fost pus pe ECMO (n.r. – un echipament similar unui plămân și unei inimi artificiale temporare pentru asigurarea oxigenării în insuficiențele cardiace severe, prin recircularea extracorporală a sângelui). S-au mobilizat și colegii noștri din ATI, și cei de la Cardiologie intervențională și de la Chirurgie endovasculară. Dar nu a putut fi salvat... Suntem îndurerați de pierdere”, a declarat dr. Carmen Pantiș, șefa secției ATI I, pentru Bihoreanul.

Apeluri disperate pentru salvarea medicului

În cursul zilei de miercuri, colegii medicului au lansat apeluri publice pentru donare de sânge, în contextul stării sale critice. În mai puțin de 24 de ore au fost utilizate aproximativ 40 de unități de sânge.

Călin Magheru era medic primar ortoped în cadrul Spitalului Județean din Oradea și asistent universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie. Colegii îl descriu ca fiind un profesionist dedicat și un om deosebit, apreciat atât în mediul medical, cât și în cel academic.

Acesta provenea dintr-o familie cunoscută pe plan local, fiind fiul fostului senator de Bihor, Paul Magheru. Soția sa este medic cardiolog.

Dispariția sa a stârnit numeroase reacții de regret în rândul colegilor și al studenților, care îi elogiază profesionalismul și implicarea în activitatea didactică.