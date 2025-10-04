Caz uluitor în Ploiești: Un tată i-a dat fiului de 12 ani cheile autoturismului și l-ar fi filmat cu telefonul mobil în timp ce acesta conducea pe un drum public

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Ploiești s-au autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video cu un copil aflat la volan.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că la data de 19 iulie 2025, un bărbat de 44 de ani, din Ploiești, i-ar fi încredințat fiului său, în vârstă de 12 ani, cheile autoturismului și l-ar fi filmat cu telefonul mobil în timp ce acesta conducea pe un drum public.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și pentru încredințarea mașinii unei persoane care nu deține permis de conducere.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Poliția Prahova a transmis că rămâne ferm angajată în respectarea legii și protejarea siguranței publice.

(sursa: Mediafax)