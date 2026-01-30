Misiune de salvare a unui bărbat căzut într-un lac înghețat din Turda. Un pompier s-a aruncat în apă

ISU Cluj anunță că pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit pentru a salva un bărbat aflat într-un lac format în apropierea străzii Ion Agârbiceanu din municipiul Turda.

„La fața locului s-au deplasat de urgență forțele noastre, cu o autospecială cu modul de descarcerare, barca de salvare, respectiv o ambulanță SMURD. Victima era în pericol de înec, iar pompierii au găsit-o în apă, la o distanță de aproximativ 20 de metri față de mal. Din cauza terenului greu accesibil și a malului abrupt, barca nu a putut fi lansată la apă”, au relatat reprezentanții ISU.

Pompierii au fost nevoiți să spargă gheața și la final, unul dintre ei, s-a aruncat în apă.

„Astfel, pompierii au înaintat prin gheață, spărgând-o, într-o misiune contra-cronometru. În cele din urmă, unul dintre pompieri a înotat până la victimă și a reușit să o salveze. Ulterior, bărbatul a fost urcat la mal de către pompieri, care au utilizat scara, întrucât diferența de nivel era de aproximativ 7 metri”, au relatat salvatorii.

Victima, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajul SMURD pentru a fi transportată la spital.

(sursa: Mediafax)