„Misiune specială” prin nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate în Hunedoara

Prin nămeți de peste un metru, pentru a ajunge la măicuțele izolate de la Schitul Bujoara din județul Hunedoara - așa au mers jandarmii cu alimente la Schit.

Drumul de 30 de kilometri a durat mai bine de trei ore.

A fost, însă, o „misiune specială” a jandarmilor hunedoreni, care, alături de un voluntar din cadrul Clubului Off-road Extreme Sport Vața, au trecut prin nămeți care depășeau chiar un metru, pentru a ajunge la Schitul Bujoara, în sprijinul unor măicuțe izolate de ninsorile abundente. Aceștia le-au dus măicuțelor alimente și alte produse de strictă necesitate.

(sursa: Mediafax)