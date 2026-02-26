Modelul Slatina. Încă un mare oraș din România vrea să interzică păcănelele

Primarul orașului Brăila, Marian Dragomir, a anunțat că vrea să interzică păcănelele. Anunțul a fost făcut joi, pe Facebook.

„Scoatem păcănelele afară din Brăila! Îmi asum această decizie (...) Ca întotdeauna, vor exista și voci nemulțumite, dar eu am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorității, nu pentru grupuri de interese”, a explicat Marian Dragomir.

Primarul va propune interzicerea păcănelelor la următoarea ședință a Consiliului Local.

„Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în această privință. Autorizarea păcănelelor se făcea doar la București !!! Acum, legea s-a schimbat și eu îmi asum această decizie !!! Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila !!! O fac pentru familiile și viețile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenței părinților și pentru demnitatea unui oraș care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei”, a scris primarul pe rețeaua de socializare.

Primarul se așteaptă ca inițiativă să stârnească ample dezbateri.

„Oricât am dezbate acest subiect, nu e despre a interzice de dragul interzicerii, ci despre a nu mai închide ochii la ceva ce face rău !!! Enorm de mult rău !!! Din acest motiv, îmi asum eliminarea păcănelelor din Municipiul Brăila”, a precizat Marian Dragomir.

Primarul din Slatina, Mario de Mezzo, a anunțat miercuri, printr-un material video postat pe Facebook, că orașul pe care-l conduce va fi primul „liber de păcănele”.

„În momentul în care ordonanța adoptată aseară va fi publicată în monitorul oficial, în prima ședință de Consiliul Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri și a tuturor păcănelelor. Nici o păcănea nu va mai funcționa în municipiul Slatina”, a spus edilul.

Guvernul României a adoptat marți pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării, care promite descentralizare mai rapidă, administrații locale mai eficiente și reducerea aparatului bugetar. Printre altele, autoritățile locale vor putea decide relocarea sălilor de jocuri de noroc la marginea localităților sau chiar interzicerea acestora pe teritoriul comunității.

(sursa: Mediafax)