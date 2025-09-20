Accident mortal în Arad: Șoferul s-a răsturnat cu mașina

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   15:20
Un tânăr de 22 de ani a murit, sâmbătă, după ce mașina pe care o conducea între localitățile Apateu-Satu Nou, județul Arad, s-a răsturnat.

Potrivit Poliției Arad, accidentul mortal s-a produs pe D.J. 794, sâmbătă dimineață, în jurul 5:50, între localitățile Apateu-Satu Nou.

Din cercetările efectuate la fața locului, a reieșit că un tânăr de 22 de ani, din Mişca, în timp ce conducea mașina, într-o curbă a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat.

În urma accidentului, șoferul mașinii a murt.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.

(sursa: Mediafax)

 

