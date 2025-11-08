Motociclist - amendat și fără permis, după ce a făcut 13 depășiri neregulamentare pe DN 1

Potrivit IPJ Cluj, incidentul a avut loc în 25 octombrie. Polițiștii rutieri, cu sprijinul unui echipaj aerian din cadrul IGAV, au surprins un motociclist în timp ce efectua 13 depășiri neregulamentare peste linia continuă pe DN1-E60, între localitățile Negreni și Huedin.

În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Târgu Mureș.

Pe numele acestuia au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 780 de zile.

