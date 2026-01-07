Un tânăr din Republica Modova, recuceprat după 4 ore din Masivul Ceahlău

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Ian 2026   •   20:30
Sursa foto: Salvamont Neamt a finalizat cu succes o operatiune de salvare din zona inalta a Masivului Ceahlau

Miercuri, salvamontiștii din Neamț au anunțat, pe pagina de Facebook, că au recuperat cu succes un bărbat din Republica Moldova, blocat în zona înaltă a masivului Cheahlău. Misiunea de salvare a tânărului a durat patru ore, potrivit informăriii.

Salvamont Neamț a primit apelul prin 112 în jurul orei 14:30.

Potrivit salvamontiștilor, tânărul, cu vârsta de 20 de ani, se afla în stare de inconștiență, în zona Cușma Dorobanțului, la altitudinea de 1.600 de metri.

Pentru salvarea tânărului au intervenit două echipaje din Baza Salvamont Durău. Tânărul a fost coborât de pe munte de salvamontiști. Misiunea a durat patru ore.

El a fost preluat de o ambulanță SAJ Neamț.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: neamţ tânăr salvat
