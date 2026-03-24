Operație salvatoare: Tumoră gigant de 5 cm, extirpată cu succes de pe creier

Managerul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iaşi, prof.univ.dr. Lucian Eva, a declarat că bărbatul a aflat că este bolnav după ce a suferit o criză comiţială, analizele medicale şi investigaţiile imagistice arătând că acesta are o tumoră de aproximativ 5 cm.



"Am reuşit să realizăm o rezecţie maximală a tumorii, chiar supramaximală. În cazul tumorilor gliale, principalul factor de prognostic privind supravieţuirea este intervenţia chirurgicală, mai exact gradul de rezecţie. Acest lucru este posibil doar utilizând, în timpul intervenţiei, o substanţă de contrast numită Gliolan. Este un praf alb care se dizolvă în apă şi este ingerat de pacient cu o oră-o oră şi jumătate înainte de operaţie. Acesta se fixează pe celulele tumorale, care, sub lumină albastră, emit fluorescenţă, permiţând delimitarea clară a tumorii de ţesutul cerebral sănătos, oferind neurochirurgilor posibilitatea de a realiza o rezecţie tumorală maximă, fără afectarea funcţiilor esenţiale. Sub lumină specială, celulele tumorale devin vizibile, ghidând intervenţia cu o precizie remarcabilă şi crescând şansele de supravieţuire şi de recuperare", a explicat dr. Lucian Eva.



Din fericire, pentru acest pacient, calitatea vieţii după intervenţie este foarte bună.



"Urmează tratamentul complementar şi controale periodice, iar noi avem convingerea că, în anii următori, va avea o viaţă în limite normale şi se va putea bucura în continuare de viaţă, de sport şi de familie", a declarat dr. Lucian Eva.



Potrivit acestuia, în cei zece ani de când a fost introdusă această metodă la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi medicii au efectuat aproximativ 300 de intervenţii, ceea ce reprezintă o experienţă considerabilă.



"Astăzi putem spune că, în acest tip de tumori, putem realiza intervenţii care asigură nu doar o durată mai mare de supravieţuire, vorbim de ani, ci şi o calitate a vieţii foarte bună. În acest spital, pacienţii cu astfel de leziuni sunt trataţi cu prioritate pentru că fiecare zi din viaţa lor este importantă. Nu au timp de pierdut. Nu este vorba de timpul nostru ca medici, ci de viaţa pacienţilor în sine. Noi promovăm în acest spital respectul faţă de viaţă şi faţă de semenii noştri şi practicăm medicina la cel mai înalt nivel", a declarat dr Lucian Eva.

