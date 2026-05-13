Panică pe Valea Sebeșului: Localnicii din Săsciori, avertizați prin RO-ALERT de prezența unui urs

"În localitatea Săsciori a fost semnalată prezenţa unui urs. La faţa locului se deplasează de urgenţă echipajul de intervenţie al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare", a transmis, miercuri seara, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Alba, Raul Crişan.



Pentru prevenirea apariţiei unor situaţii de risc la adresa sănătăţii, integrităţii sau chiar a vieţii populaţiei din zonă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba a emis mesaj RO-ALERT. AGERPRES