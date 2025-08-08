Patru persoane încarcerate într-un accident la Breaza, una în stare de inconștiență

Echipajele de intervenție acționează pentru extragerea victimelor din vehiculul avariat și acordarea asistenței medicale de urgență.

Autoturismul este căzut într-o râpă, în jur de 3 metri față de carosabil.

Potrivit primelor informații, o persoană este în stare de inconștiență.

Persoanele au fost scoase și preluate de către echipajele medicale și paramedicale sosite la fața locului.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD, ambulanța SMURD TIM și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)