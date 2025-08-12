UPDATE Patru persoane rănite, într-un accident între trei mașini

UPDATE

„Marți, 12.08.2025, în jurul orei 06:10, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe Centura Timișoarei”, transmite ISU Timiș.

La locul intervenției au fost mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime, precum și 3 ambulanțe SAJ.

În accidentul rutier au fost implicate un microbuz și două mașini și șase persoane, dintre care un copil.

În urma accidentului, o persoană a rămas încarcerată în una dintre mașini. Victima a fost extrasă în stare conștientă, cooperantă.

Echipajele medicale au transportat la spital patru victime, care prezentau mai multe traumatisme.

ȘTIRE INIȚIALĂ

„Pe Varianta Ocolitoare Timișoara, municipiul Timișoara, județul Timiș, a avut loc un accident rutier produs între trei autovehicule, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt în evaluare medicală la fața locului”, informează Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers spre Calea Lugojului. Se circulă alternativ, prin dirijare, pe celălalt fir.

Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08:00.

(sursa: Mediafax)