x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Patru răniți într-un accident produs în Giurgiu

Patru răniți într-un accident produs în Giurgiu

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   09:11
Patru răniți într-un accident produs în Giurgiu
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Patru persoane au fost rănite într-un accident produs marți dimineața pe DN5, în județul Giurgiu.

Potrivit IPJ Girugiu, accidentul a avut loc pe DN 5, în afara localității Daia. În accident au fost implicate două mașini.

Patru persoane cu vârste cuprinse între 53 și 64 de ani au fost rănite și au fost duse la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: raniti accident giurgiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri