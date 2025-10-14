Patru răniți într-un accident produs în Giurgiu

Potrivit IPJ Girugiu, accidentul a avut loc pe DN 5, în afara localității Daia. În accident au fost implicate două mașini.

Patru persoane cu vârste cuprinse între 53 și 64 de ani au fost rănite și au fost duse la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)