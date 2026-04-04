Pelerinaj de Florii 2026 București: Program, traseu și sfințire ramuri salcie la Catedrala Națională

Pelerinaj de Florii 2026 la București: Mii de credincioși pornesc în procesiune epică de la Catedrala Națională spre Patriarhie

Bucureștiul devine sâmbătă, 4 aprilie 2026, scena unui eveniment spiritual de mare amploare: Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Ierarhi, preoți, monahi și mii de credincioși mireni din Capitală și județul Ilfov se vor aduna pentru a celebra ajunul Floriilor, una dintre cele mai emoționante sărbători creștine. Cu sprijinul Centrului de Presă Basilica, procesiunea promite momente de profundă încărcătură mistică, traversând inima orașului și culminând cu o întâlnire istorică la Catedrala Patriarhală.

Evenimentul, anunțat marți de Biroul de presă al Patriarhiei, atrage anual zeci de mii de participanți, transformând străzile în râu de lumină și rugăciune. În contextul Postului Paștilor, pelerinajul devine un simbol viu al credinței, mai ales în anul 2026, marcat de o renaștere spirituală post-pandemie. Participanții vor primi ramuri de salcie sfințite, tradiție care evocă intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim.

Traseul procesiunii: De la Catedrala Națională la Colina Bucuriei și Patriarhie

Pelerinajul începe la ora 15:00 cu Slujba Vecerniei la Catedrala Națională, urmată de sfințirea ramurilor de salcie la 16:00. Credincioșii vor primi aceste simboluri ale biruinței asupra morții, pe care le vor duce apoi în procesiune. La 16:15, mulțimea pornește pe un traseu spectaculos: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire la 16:30), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire la 17:30, de la baza Colinei Bucuriei), apoi spre Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se încheie la 17:45, când pelerinii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Acesta va sfinți icoana praznicului "Intrării Domnului în Ierusalim", va rosti rugăciunea de binecuvântare și va adresa un cuvânt de învățătură. Momentul promite să fie unul de vârf emoțional, cu Patriarhul Daniel chemând la reflecție în Săptămâna Patimilor.

Semnificația Floriilor: De la ramurile de finic la salcia românească

Duminică, 5 aprilie 2026, credincioșii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile. Potrivit tradiției Bisericii, Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viața Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. De data aceasta, își pregătește singur intrarea, conform profețiilor din Vechiul Testament, ca să fie recunoscut după lege că este Mesia, Mântuitorul lumii. Poporul îl întâmpină pe Iisus cu ramuri de finic și de măslin, strigând: "Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului". Prin aceste cuvinte, oamenii simțeau că însuși Dumnezeu a venit în lume pentru a aduce mântuirea ei. Intrând ca Împărat în Ierusalim, Iisus anticipează biruința Sa apropiată asupra morții, ca și biruința întregii omeniri pe care o purta în Sine.

În România, ramurile de salcie înlocuiesc finicul biblic, adaptându-se tradițiilor locale. Oamenii merg la biserică pentru a sfinți crenguțe de salcie pe care le pun la geamuri, la uși sau la porți. În unele părți ale țării, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credința spune că acest ritual îi apără de boli și îi face mai robuști. De asemenea, apără casa de rele și o protejează de evenimente neplăcute. Ramurile de salcie care se împart în biserică în ziua de Florii simbolizează ramurile de finic cu care l-au întâmpinat mulțimile în Ierusalim pe Iisus.

Săptămâna Patimilor începe: Pregătiri pentru Paștele Ortodox 2026

Cu ziua de Florii începe ultima săptămână a Postului Paștilor, numită Săptămâna Patimilor, în care creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Pelerinajul de sâmbătă devine astfel poarta de intrare în această perioadă intensă de rugăciune și post, cu slujbe zilnice care amintesc de Patimile lui Hristos.

