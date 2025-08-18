Pericol în spațiile publice. Îmbrățișările cu necunoscuți te pot lăsa fără bani sau telefon

În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut l-a îmbrățișat într-o staţie de autobuz.

„Infractorii se dau drept cunoştinţe vechi, te abordează prietenos şi te iau „cu bucurie” în braţe. În timp ce te simţi flatat sau confuz, îţi pot fura portofelul, telefonul sau alte bunuri din buzunare”, explică polițiștii din localitate.

Atenție la îmbărțișările cu necunoscuți

Aşa i s-a întâmplat, vineri, unui bărbat de 39 ani, din municipiul Suceava. În cursul după amiezii, el a mers cu un prieten la un bar in oraș, unde a consumat alcool,potrivit realitatea.net.

„La ora 17.40, acesta a părăsit barul şi s-a deplasat în staţia de autobuz de pe strada Jean Bart, din apropierea gării. La ora 18.00, în timp ce se afla în staţie şi aştepta autobuzul, a fost abordat de un bărbat necunoscut, care s-a apropiat de el, îmbrăţişându-l de mai multe ori ”prieteneşte”, după care a plecat. La scurt timp, persoana vătămată şi-a căutat cele două telefoane mobile în buzunare, constatând că ii lipseşte unul dintre ele. Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţi”, informează Poliţia Suceava.

Valoarea telefonului se ridică la 1200 lei, poliţiştii deschizând, în urma reclamaţiei, dosar penal privind infracţiunea de furt.

Pentru a nu cădea victimă a hoţilor, poliţiştii recomandă cetăţenilor să păstreze distanţa faţă de persoane necunoscute care încearcă să îi îmbrăţişeze, indiferent de motive, să nu ţină obiecte de valoare în buzunarele exterioare sau în genţi nesecurizate, să fie vigilenţi când se află în spaţii aglomerate, precum pieţe, zone comerciale, gări.