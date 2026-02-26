Pericolul din Delta Dunării: Șacalii atacă oamenii și animalele din gospodării

Ministerul Mediului a majorat cota de vânătoare la 400 de exemplare anul acesta, dar este insuficientă. Experţii spun că populaţia a explodat la peste 2.500 de șacali doar în Delta Dunării.

Șacalii atacă gospodăriile

Acestea se organizează în haite și sapă pe sub garduri electrice și de beton. Vânătorii din Asociaţia Judeţeană Constanţa sunt la datorie zi și noapte în zona Vadu și în câmpiile din Dobrogea.

"Unii şi-au protejat curţile lor prin diferite metode, plasă pus prin beton ca să nu poate să intre şacalul pe dedesubt. Sunt ferme de animale care sunt în proximitatea localităţii, şacalul e atras", explică Benone Maftei, inspector ARBDD, pentru observatornews.ro.

Creșterea excesivă a populației de șacali

Populaţia de șacali a depășit 40.000 de exemplare în 2026 în toată țara, ceea ce înseamnă dublu față de 2023 iar în urmă cu un deceniu erau extrem de rari. Cei mai mulți sunt în Dobrogea și Oltenia.