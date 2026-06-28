Intervenție dramatică în Capitală: victima scoasă din Lacul Tei nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Intervenție dramatică în Lacul Tei. O persoană și-a pierdut viața după ce a fost scoasă din apă. Scafandrii au luptat contracronometru pentru salvare

Mobilizare impresionantă de forțe de intervenție, duminică, în București, după ce o persoană a fost semnalată în pericol de înec în Lacul Tei. Scafandrii ISU București-Ilfov au intervenit de urgență, au localizat victima și au extras-o din apă, însă, în ciuda eforturilor susținute ale echipajelor medicale, aceasta nu a mai putut fi salvată.

Intervenție de urgență în Lacul Tei

O amplă operațiune de salvare a avut loc duminică în zona Lacului Tei din Capitală, după ce autoritățile au fost alertate că o persoană s-ar fi înecat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a mobilizat imediat mai multe echipaje specializate pentru intervenție. La locul incidentului au fost trimise echipajul de scafandri din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, o barcă remorcabilă transportată de o autospecială de stingere, precum și două echipaje de prim ajutor.

Scafandrii au început căutările în apele lacului, într-o cursă contracronometru pentru găsirea victimei.

Victima a fost găsită și scoasă din apă

După operațiunile de căutare desfășurate în lac, salvatorii au reușit să localizeze persoana și să o extragă din apă.

Imediat după recuperare, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, încercând să readucă victima la viață.

Cu toate acestea, intervenția nu a avut rezultatul sperat.

„Persoana extrasă din apa nu a raspuns manevrelor de resuscitare”, au transmis autoritățile.

Astfel, victima nu a mai putut fi salvată, în ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție.

Intervenție complexă a salvatorilor din București

Acțiunea din Lacul Tei a implicat resurse importante ale ISU București-Ilfov, fiind necesară intervenția scafandrilor specializați pentru localizarea persoanei dispărute sub apă.

Astfel de misiuni sunt extrem de dificile și presupun intervenții rapide, în condiții de vizibilitate redusă și cu riscuri ridicate pentru salvatori. În cazul de față, victima a fost găsită și adusă la mal, însă timpul petrecut sub apă a făcut imposibilă salvarea acesteia.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații privind identitatea victimei sau circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Cel mai probabil, acestea vor fi stabilite în urma cercetărilor desfășurate de organele competente.

Mediafax