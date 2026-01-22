Petiție pentru DN1: sute de semnatari cer dirijarea zilnică a traficului

Aici, în fiecare zi, mai ales la orele de vârf, se produc blocaje care afectează inclusiv traficul mijloacelor de transport public. Prin inițierea acestei petiții, semnată deja de peste 300 de persoane, se solicită dirijarea și supravegherea zilnică a traficului rutier pe DN1, în zona lucrărilor la metroul spre Aeroportul Otopeni, scrie b365.ro. Ea este adresată mai multor instituții:

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Rutier

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Ministerul Afacerilor Interne

Poliția Orașului Otopeni

Metrorex S.A.

Primăria Orașului Otopeni

“Subsemnații, cetățeni și participanți la trafic pe Drumul Național DN1, în zona municipiului București și a județului Ilfov, vă adresăm prezenta petiție publică prin care solicităm dirijarea și supravegherea ZILNICĂ a traficului rutier de către Poliția Rutieră, pe toată durata desfășurării lucrărilor de metrou de pe DN1”, se arată în petiție.

În prezent, aceste lucrări afectează grav circulația rutieră, generând:

blocaje majore de trafic, zilnic, în special la orele de vârf;

lipsa fluenței circulației între București și Ilfov;

manevre periculoase și încălcări frecvente ale regulilor de circulație;

risc crescut de accidente rutiere;

întârzieri semnificative pentru navetiști, transportul public, ambulanțe și alte vehicule de intervenție.

Inițiatorii petiției consideră că semnalizarea rutieră temporară existentă este insuficientă, iar în lipsa unei prezențe active a poliției rutiere, situația din trafic se degradează constant.

Având în vedere faptul că DN1 este una dintre cele mai importante și circulate artere rutiere din România, autorii petiției cer instituirea unor măsuri permanente, pe întreaga durată a lucrărilor, după cum urmează: