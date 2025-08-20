Încă un pieton mort pe Autostrada A1

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 316.

Din primele informații, o persoană acroșată de un camion.

„Persoana acroșată de camion prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de catre echipajul medical”, transmite ISU Alba.

Este al doilea accident în două zile consecutive în care sunt implicați pietoni pe Autostradă, după ce doi tineri care se deplasau ca pietoni pe Autostrada A1 București - Pitești au fost accidentați mortal de un TIR, marți dimineața, în zona localității Vânătorii Mici din județul Giurgiu. Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost loviți de un autotren.

(sursa: Mediafax)