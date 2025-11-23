Plan Roșu de Intervenție la Brăila: Autobuz cu 24 de pasageri răsturnat în mijlocul șoselei!

UPDATE: Poliția Brăila precizează că accidentul a avut loc în sensul giratoriu de la intersecția DN2S cu Calea Galați.

Din primele date reiese că un bărbat de 48 de ani, cetățean ucrainean, în timp ce conducea un autocar ce transporta 23 de persoane, pe DN 2S, dinspre Șoseaua de Centură către Calea Galați, nu ar fi observat intersecția cu sens giratoriu, a intrat în coliziune cu aceasta și a derapat.

În urma accidentului, două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat pe Calea Galați

Momente de panică în municipiul Brăila, după ce un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat pe Calea Galați. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând echipaje medicale și de descarcerare pentru evacuarea și evaluarea victimelor.

Intervenție de amploare după accident

Un autobuz în care se aflau 24 de persoane s-a răsturnat, joi, pe Calea Galați din Brăila, incidentul declanșând imediat activarea Planului Roșu de Intervenție. Forțele de salvare au fost trimise rapid la fața locului, având în vedere numărul mare de pasageri afectați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la intervenție au participat o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD, pregătite să acorde primul ajutor și să evacueze eventualele victime.

„Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul roşu de intervenţie. (...) Misiunea este în dinamică", precizează sursa citată.

Toți pasagerii au fost evacuați

Echipele de intervenție au confirmat că toate cele 24 de persoane aflate în autobuz au fost evacuate în siguranță. Patru dintre acestea au nevoie de îngrijiri medicale, fiind evaluate la fața locului de personalul SMURD.

„În urma accidentului, 4 persoane au suferit leziuni, sunt conştiente şi evaluate medical la faţa locului. Traficul rutier este oprit pentru a permite intervenţia echipajelor specializate şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:00", mai precizează Centrul Infotrafic.

Autoritățile investighează cauzele accidentului

Deocamdată, nu se cunosc circumstanțele exacte în care s-a produs răsturnarea autobuzului. Anchetatorii urmează să analizeze modul în care s-a produs incidentul și să stabilească dacă au existat defecțiuni tehnice, erori umane sau condiții de trafic nefavorabile.

Autoritățile vor transmite actualizări privind starea persoanelor rănite și detalii suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.