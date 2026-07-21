Măsură radicală în Poiana Brașov: O ursoaică obișnuită cu prezența umană a fost eutanasiată din motive de siguranță publică

"În ultimele zile, o ursoaică a fost alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, după ce şi-a făcut apariţia în apropierea zonelor frecventate de turişti şi localnici. În noaptea trecută (luni spre marţi - n.r.) echipa de intervenţie a capturat exemplarul în aceeaşi zonă. Având în vedere comportamentul repetitiv al animalului şi faptul că măsurile de alungare nu au avut efect, comisia de specialitate a decis eutanasierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii", a transmis Primăria Braşov.



Este al doilea caz de urs eutanasiat în Poiana Braşov în ultimele şase săptămâni, după ce a fost eutanasiat, în noaptea de 2-3 iunie, un mascul de circa 400 kg şi în vârstă de 10 ani, care provocase panică după ce intrase pe holurile unui hotel din staţiune.

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AGERPRES