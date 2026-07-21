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Măsură radicală în Poiana Brașov: O ursoaică obișnuită cu prezența umană a fost eutanasiată din motive de siguranță publică

de Redacția Jurnalul    |    21 Iul 2026   •   17:45
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Măsură radicală în Poiana Brașov: O ursoaică obișnuită cu prezența umană a fost eutanasiată din motive de siguranță publică
Hepta/De ce au decis autoritățile eutanasierea unei ursoaice venite după hrană

Primăria Brașov a anunțat marți eutanasierea unei ursoaice care fusese capturată în Poiana Brașov. Prezența animalului fusese semnalată în repetate rânduri, în ultima perioadă, în zonele intens frecventate de turiști.

"În ultimele zile, o ursoaică a fost alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, după ce şi-a făcut apariţia în apropierea zonelor frecventate de turişti şi localnici. În noaptea trecută (luni spre marţi - n.r.) echipa de intervenţie a capturat exemplarul în aceeaşi zonă. Având în vedere comportamentul repetitiv al animalului şi faptul că măsurile de alungare nu au avut efect, comisia de specialitate a decis eutanasierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii", a transmis Primăria Braşov.

Este al doilea caz de urs eutanasiat în Poiana Braşov în ultimele şase săptămâni, după ce a fost eutanasiat, în noaptea de 2-3 iunie, un mascul de circa 400 kg şi în vârstă de 10 ani, care provocase panică după ce intrase pe holurile unui hotel din staţiune.

Citește și: Final tragic în Brașov: Ursul agresiv care a alertat autoritățile a fost capturat și eutanasiat

AGERPRES

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Subiecte în articol: poiana braşov ursoaica eutanasiata siguranţa publică
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