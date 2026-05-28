Final tragic în Brașov: Ursul agresiv care a alertat autoritățile a fost capturat și eutanasiat

Viceprimarul Brașovului Dan Ghiță susține că miercuri mai multe apeluri au fost primite la 112 prin care a fost semnalată prezența urșilor pe raza municipiului Brașov. Au fost raportate animale în Poiana Brașov, Noua, Răcădău, zona Stejăriș, Drumul Poienii și pe strada 8 Martie – Carierei.

Echipele primăriei au intervenit miercuri seara în cartierul Noua, unde au reușit să captureze, în cușca amplasată în urmă cu câteva zile, un exemplar de urs.

„Cel mai probabil, este vorba despre animalul semnalat duminică în zona Green Valley și în apropierea Lacului Noua. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat și relocat anterior, având crotaliu de identificare. În aceste condiții, conform prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat”, a spus Dan Ghiță.

Acesta susține că în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind prezența urșilor în Brașov. În 70 dintre cazuri, animalul nu a mai fost observat la sosirea patrulelor de jandarmi. În alte 50 de situații, urșii au fost alungați către zonele împădurite din care intraseră în oraș.

Viceprimarul anunță că două exemplare au fost tranchilizate în zona Șprenghi și relocate la Timișu de Sus. Unul dintre urși s-a întors ulterior în oraș, fiind identificat în Răcădău, în spatele Școlii 25, astfel că a fost împușcat.

„Trebuie să înțelegem că apelurile la 112 sunt extrem de importante. De asemenea, este esențial ca oamenii să respecte avertizările RO-ALERT și să conștientizeze limitele legale în care pot acționa autoritățile. Nu putem împușca urșii pe stradă, în zone locuite sau intens circulate, deoarece riscul unor accidente este foarte mare. Legislația în vigoare prevede etape clare de intervenție: alungare, tranchilizare, relocare și abia apoi, dacă există dovezi că animalul este habitual și revine constant în oraș, se poate decide eutanasierea sau împușcarea acestuia. Din păcate, în acest moment nu există alte soluții eficiente. Cotele de prevenție la urs solicitate de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt nu au fost încă aprobate, iar Ministerul Mediului, proprietarul de drept al fondului cinegetic, nu vine cu măsuri concrete pentru rezolvarea problemei. Responsabilitatea este transferată către primării, fără instrumente reale și eficiente de intervenție”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.

