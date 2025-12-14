Poleiul închide traficul pe DN 2D, între Covasna și Vrancea

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   20:33
Sursa foto: traficul rutier este oprit pe ambele sensuri

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pe DN 2D, între localitatea Ojdula din județul Covasna și localitatea Greșu din județul Vrancea, din cauza poleiului. Utilajele specializate împrăștie material antiderapant.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la ora 20:00 este semnalat polei pe DN 2D. Tronsonul afectat este cuprins între localitatea Ojdula, județul Covasna și localitatea Greșu, județul Vrancea.

Din acest motiv, traficul rutier este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția utilajelor specializate. Acestea împrăștie material antiderapant pe șosea.

Nu sunt înregistrate accidente.

 

(sursa: Mediafax)

