Jurnalul.ro Ştiri Locale Anchetă de amploare după ce un polițist a fost găsit mort. Primele date indică un gest extrem

Anchetă de amploare după ce un polițist a fost găsit mort. Primele date indică un gest extrem

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   17:45
Anchetă de amploare după ce un polițist a fost găsit mort. Primele date indică un gest extrem
Sfârșit tragic pentru un polițist

Un bărbat a fost găsit decedat, vineri după-amiază, în localitatea Secusigiu, județul Arad, potrivit IPJ Arad. Informațiile preliminare arată că acesta era polițist în cadrul IPJ Timiș și că s-ar fi împușcat mortal cu un pistol.

Sesizarea a fost făcută în jurul orei 15:00, iar la fața locului s-a deplasat de urgență o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor.

Din primele verificări a reieșit faptul că victima este un polițist încadrat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Conform informațiilor preliminare, acesta s-ar fi împușcat mortal cu un pistol.

Reprezentanții IPJ Arad precizează că, în acest moment, nu există indicii cu privire la săvârșirea unei fapte penale.

Cercetările continuă la fața locului pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs incidentul, urmând ca, în funcție de concluzii, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: politist deces sinucidere
