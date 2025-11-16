Polițist din Giurgiu, găsit împușcat în cap într-un apartament

La sediul Secției de Poliție Rurală nr.4 Ghimpați, județul Giurgiu, s-a prezentat, duminică, în jurul orei 11, o femeie, care a sesizat faptul că tânărul de 24 de ani, din județul Argeș, chiriaș în apartamentul pe care aceasta îl deține, nu răspunde la telefon.

Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii, care au descoperit faptul că tânărul s-ar fi împușcat cu arma, în zona capului.

Cercetările sunt preluate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care decesul a survenit.

Bărbatul este polițist în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu.

Încă nu se știe ce l-a făcut să își pună capăt zilelor.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

Keywords:POLIȚIST, ÎMPUȘCAT